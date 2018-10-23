وقال ديميترييف في حوار خاص مع صحيفة "الاقتصادية" السعودية إن الرياض وموسكو تدرسان حاليا أكثر من عشرة مشاريع مشتركة جديدة تتركز في خدمات حقول النفط، المصافي، النقل الجوي والبحري، والخدمات اللوجستية للسكك الحديدية وقطاع تكنولوجيا المعلومات بقيمة إجمالية تفوق مليار دولار.

وأكد ديميترييف أن خطة تحويل الاقتصاد السعودي مهمة للعالم.

وأبلغ كيريل ديمترييف، الذي يدير الصندوق السيادي الروسي البالغ حجمه 10 مليارات دولار، مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض أن السعودية شريك مهم وأن الشراكات بين صناديق الثروة السيادية هي "فرصة عظيمة".

وتباشر السعودية سلسلة إصلاحات اقتصادية تستهدف تنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط.

ورسم المسؤول الروسي صورة مختلفة لآفاق التعاون الاستثماري مع السعودية خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، لافتا إلى أن قيمة التجارة البينية نمت بنسبة 50 في المائة في النصف الأول من العام الجاري 2018.

وأوضح أنه هنك نموا في العلاقات التجارية بين البلدين خلال عام 2017، حيث تقدر قيمة التجارة البينية بنحو مليار دولار، وقد نمت بنسبة 50 في المائة في النصف الأول من عام 2018.