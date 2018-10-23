وفي الساعة 16:46 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1222.13 دولار للأوقية (الأونصة).

ولامس المعدن النفيس أعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر الأسبوع الماضي عند1233.26 دولار.

وتتجه الأسعار إلى تسجيل أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ12 أكتوبر، وفق ما نقلت رويترز.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1224.80 دولار للأوقية.

وصعد الدولار مقابل سلة عملات كبرى، مما قلص الطلب على المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية، بينما لم تتمكن وول ستريت من الاستفادة من المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم الآوروبية والآسيوية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.54 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 822.90 دولار للأوقية.