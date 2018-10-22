وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لأقرب شهر استحقاق لخام برنت القياسي 79.88 دولار للبرميل في الساعة 02:48 بتوقيت غرينتش، مرتفعا 10 سنتات عن الإغلاق السابق.

وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69.31 دولار للبرميل، مرتفعا 19 سنتا عن إغلاقه السابق.

وكان المحرك الرئيسي للأسعار في آسيا، الاثنين، هو قرب بدء العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية، التي يبدأ سريانها في الرابع من نوفمبر.

وعلى الرغم من اتفاق منظمة أوبك في يونيو على زيادة الإمدادات لتعويض النقص من المعروض من النفط الإيراني، أشارت وثيقة داخلية راجعتها "رويترز" إلى أن أوبك تواجه صعوبة في زيادة الإنتاج لأن الزيادات في السعودية يقابلها نقص في إيران وفنزويلا وأنغولا.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة إن المنتجين الآخرين قد يواجهون صعوبة في تعويض النقص المتوقع من المعروض من النفط الإيراني بشكل كامل، وأن هذا العامل بالإضافة إلى الطلب القوي قد يؤديان إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر.

وقال تجار إن المستهلكين الرئيسيين للنفط يخزنون كميات مع توقع لحدوث مزيد من النقص.