وقال المصدر في وزارة الكهرباء العراقية لـ"سكاي نيوز عربية" إن عقد الطاقة الموقع مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية لتوليد الطاقة الكهربائية سيغني عن استيراد الطاقة من إيران".

ووقع العراق سابقا مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية، ويجري مفاوضات مع الشركة بشأن عقد لتوريد معدات توليد كهرباء بقدرة 11 ميغاوات في صفقة تقول تقارير إن قيمتها حوالي 15 مليار دولار أميركي.

وتغذي إيران العراق منذ عام 2007 بأربعة خطوط كهربائية تصل إلى البصرة والعمارة وديالى وخانقين، وفق عقود أبرمتها بغداد مع طهران في 2007 و2011 و2013.

وأكد مراقبون أن إيران، وعبر أذرعها في العراق، عرقلت بناء محطات الكهرباء، لتظل ممسكة بهذه الورقة الحساسة بغية استخدامها للضغط على الشعب العراقي حين تشعر أن مصالحها مهددة.