أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلنت وزارة النفط العراقية، السبت، أن وزير النفط جبار اللعيبي ألغى قرار نقل ملكية تسع شركات نفط حكومية من وزارته إلى شركة النفط الوطنية التي تأسست حديثا.