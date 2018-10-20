وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1226.47 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب 1.4 دولار، أو 0.11 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 1228.70 دولار للأوقية.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب قدرها 0.7 بالمئة.

ودفعت موجة مبيعات مؤخرا في أسواق الأسهم المستثمرين إلى التماس الأمان في الذهب وهو ما رفع أسعار المعدن النفيس إلى أعلى مستوى في شهرين ونصف عند 1233.26 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع.

لكن أسواق الأسهم تعافت اليوم وهو ما قيًد مكاسب الذهب.

ولقي المعدن النفيس دعما أيضا من تراجع طفيف للدولار الذي انخفض مؤشره 0.2 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية متراجعا من أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وينظر إلى الذهب على أنه مخزن آمن للقيمة أثناء الضبابية السياسية والاقتصادية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 14.60 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 831.60 دولار للأوقية، لكنه ينهي الأسبوع على انخفاض قدره 0.6 بالمئة.

وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1080.25 دلار للأوقية منهيا الأسبوع على مكاسب قدره 1.6 بالمئة بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر.