وارتفع الذهب 0.1 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1226.44دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:49 بتوقيت غرينتش، ليواصل ارتفاعه الذي بلغ 0.7 بالمئة هذا الأسبوع.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة مسجلة 1230.9 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 831.10 دولار للأوقية، لكنه انخفض 0.8 بالمئة خلال الأسبوع.

وزاد البلاديوم 1.22 بالمئة، مسجلا 1083.60 دولار للأوقية خلال اليوم لتصل مكاسبه خلال الأسبوع إلى واحد بالمئة.

وارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 14.61 دولار للأوقية.