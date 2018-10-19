ويقترح المشروع الجديد زيادة الضريبة على الوقود بنسبة 20.9 في المئة والمشروبات الكحولية بنسبة 23.9 والسجائر بنسبة 2.8 في المئة.

كما ستزيد الضريبة على المنتجات المحلية بنسبة 19.2 في المئة، وضريبة الاتصالات الهاتفية بنسبة 16.3 في المئة، فيما سترتفع الرسوم الجمركية على الواردات بنسبة 21.2 في المئة.

وتأتي الأنباء بشأن الزيادة الضريبية المقترحة بعد أيام من تقديم مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبرلمان ميزانية عام 2019 لمناقشتها والمصادقة عليها.

وكشفت المعلومات الأولية مفاجآت كثيرة، أبرزها مضاعفة ميزانية الرئاسة بنسبة 233 في المئة.

وكانت أرقام رسمية قد أظهرت ارتفاعا في عجز الميزانية ومعدل البطالة، لتعكس التراجع الكبير للاقتصاد التركي منذ انهيار الليرة أمام الدولار.

ووصل عجز الميزانية التركية 6 مليارات ليرة (1.03 مليار دولار) في سبتمبر، بحسب وزارة المالية.

وأظهرت ميزانية سبتمبر فائضا أوليا، لا يشمل مدفوعات الفائدة، قدره 4.3 مليار ليرة. وسجل عجز الميزانية 56.7 مليار ليرة في الأشهر التسعة الأولى من العام وفقا للأرقام.

من جانب آخر، أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي بلوغ معدل البطالة 10.8 بالمئة في الفترة من يونيو إلى أغسطس مقارنة مع 10.2 بالمئة بين مايو ويوليو.

وبلغ معدل البطالة غير الزراعي 12.9 بالمئة في المتوسط في الفترة من يونيو إلى أغسطس، حسبما أظهرته الأرقام مقارنة مع 12.1 بالمئة بين مايو ويوليو.

وفقدت الليرة التركية منذ بداية العام أكثر من 40 بالمئة من قيمتها بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان المتحكمة بالبنك المركزي.