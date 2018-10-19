ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت نحو ثمانية دولارات للبرميل منذ وصوله لأعلى مستوى في أربع سنوات عند 86.74 دولار للبرميل في الثالث من أكتوبر تشرين الأول، إذ تراجع بفعل خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي في الوقت الذي تبادلت فيه الولايات المتحدة والصين فرض رسوم على سلع مستوردة من الأخرى بمليارات الدولارات.

وتراجع برنت 76 سنتا ليبلغ عند التسوية 79.29 دولار للبرميل، بينما انخفض الخام الأميركي 1.10 دولار أو 1.6 بالمئة ليغلق عند 68.65 دولار للبرميل.

وفي التاسع من أكتوبر تشرين الأول، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عامي 2018 و2019، لأسباب من بينها التأثير الواقع على التجارة جراء التوترات التجارية وفرض الرسوم الجمركية.

وتوقع صندوق النقد نموا عالميا بنسبة 3.7 بالمئة في عامي 2018 و2019، انخفاضا من توقعاته في يوليو تموز البالغة 3.9 بالمئة في كلا العامين.

وفي وقت سابق، تراجع برنت عن 79 دولارا للبرميل بعد يوم من نشر تقرير لوزارة الطاقة الأميركية يظهر أن منتجي النفط وضعوا 22 مليون برميل في صهاريج التخزين على مدى الأسابيع الأربعة الأخيرة.