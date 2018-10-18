وكان المتهمون، وهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة سابقا، والمدير المالي السابق، وصاحب شركة بترول أخرى، قد ألقي القبض عليهم في مارس الماضي.

وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في قضية اختلاس مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن إينرجي"، وثبت لنيابة الأموال العامة قيام المتهمين بتحويل أموال من الشركة لصالح حسابات شركات خاصة مملوكة لهم في بنوك سويسرية وقطرية.