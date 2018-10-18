وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد أفادت، الأربعاء، بأن مخزونات الخام الأميركية زادت 6.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، في زيادة أسبوعية هي الرابعة على التوالي، وبما يقرب من ثلاثة أمثال توقعات المحللين.

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت غرينتش انخفض خام القياس العالمي برنت 70 سنتا إلى 79.35 دولار للبرميل. والخام متراجع بما يزيد على سبعة دولارات من أعلى مستوى منذ 2014 البالغ 86.74 دولار والذي سجله في الثالث من أكتوبر.

وتراجع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 61 سنتا إلى 69.14 دولار للبرميل.

ونقلت وكالة رويترز عن أوليفييه جاكوب محلل النفط لدى بتروماتركس "المخزونات تتعزز... إنه اتجاه مستمر. أسبوع بعد أسبوع، بدأ الأثر يظهر".

وصعد النفط هذا الأسبوع بفعل مخاوف من انخفاض صادرات النفط الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية على إيران.