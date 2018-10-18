وتراجعت الصادرات إلى تركيا 27 في المائة عن أغسطس 2017، لتصل إلى 1.3 مليار يورو (1.50 مليار دولار).

ويأتي هذا بالمقارنة مع نمو في الصادرات بلغ نحو 4 في المائة، خلال الأشهر السبعة التي سبقت اندلاع أزمة العملة التركية في أغسطس.

وتحتل تركيا المركز السادس عشر بين الأسواق التي تصدر لها ألمانيا، وفق ما ذكرت رويترز.

وفي عام 2017، بلغت قيمة المنتجات الألمانية الصنع المصدّرة إلى تركيا 21.5 مليار يورو، لتشكل نحو 2 في المائة من إجمالي الصادرات الألمانية.

وارتفعت الليرة تدريجيا منذ يوم الجمعة، حينما أطلقت تركيا سراح القس الأميركي آندرو برانسون، والذي كان محور خلاف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وشهد يوم العاشر من أغسطس، ذروة هبوط الليرة هذا العام، حيث هوت بنحو 18 في المائة أثناء التعاملات، في حين خسرت منذ بداية العام الجاري ما يقارب 40 في المائة من قيمتها.