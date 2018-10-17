وكانت تسلا قد وقعت اتفاقا طال انتظاره مع السلطات في شنغهاي، في يوليو الماضي، لبناء أول مصانعها خارج الولايات المتحدة وسط توقعات بأن يرفع حجم التصنيع العالمي، ويساهم في خفض سعر سيارات تسلا بأكبر سوق سيارات في العالم.

ولم تذكر تسلا سعر قطعة الأرض، لكن مكتب التخطيط وموارد الأرض في شنغهاي قال، إن قطعة أرض مساحتها 864 ألفا و885 مترا مربعا، بيعت في مزاد بسعر 140.5 مليون دولار.

ونص الاتفاق الذي أبرمته تسلا مع حكومة شنغهاي في يوليو على افتتاح مصنع في المدينة الصينية بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 500 ألف سيارة.

وسيساهم المصنع الجديد في استكشاف الفرص في سوق سيارات الطاقة الجديدة سريعة النمو بالصين، على الرغم من تباطؤ سوق السيارات في الصين.

وكشف اتحاد لمصنعي السيارات الصينيين، الأسبوع الماضي، أن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة، زادت 54.8 في المئة في سبتمبر و81.1 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 721 ألف سيارة.



