وبحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 72.17 دولار للبرميلب، عد أن زاد 14 سنتا عند التسوية.

وصعد خام برنت 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 81.67 دولار للبرميل، بعد أن زاد 63 سنتا عند التسوية في الجلسة السابقة.

وخام القياس العالمي، الذي بلغ أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أواخر الأسبوع الماضي مع تراجع أسواق الأسهم، منخفض نحو خمسة دولارات عن أعلى مستوى في أربع سنوات 86.74 دولار المسجل في الثالث من أكتوبر.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي المنشورة بعد التسوية، الثلاثاء، انخفاض مخزونات النفط الأميركية 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي بالمقارنة مع توقعات المحللين لزيادة 2.2 مليون برميل.