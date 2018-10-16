ووفقا لرويترز، فقد استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى حد كبير مسجلا 95.11 بما يزيد قليلا عن أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع الذي بلغه الأسبوع الماضي عند 94.92.

وظل اليورو تحت ضغط أمام الدولار الأميركي ليقبع قرب 1.1573 دولار، بعدما وقعت الحكومة الإيطالية على ميزانية توسعية لعام 2019 من شأنها أن تضع نهاية لمواجهة مع الاتحاد الأوروبي بسبب الامتثال لقواعده.

لكن العملة الأوروبية الموحدة ارتفعت أمام الفرنك السويسري، بما يشير إلى شهية للمخاطرة تدعم أصول منطقة اليورو.

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.24 بالمئة أمام الدولار الأميركي ليجري تداوله عند 0.6567، مع تجاوز معدل التضخم المحلي التوقعات في الربع الثالث.

وتراجع الين الياباني 0.19 بالمئة، وجرى تداوله عند 111.97 ين للدولار.

وكان الين بلغ أعلى مستوياته في شهر عند 111.61 ين للدولار الاثنين الماضي.

وانخفض الفرنك السويسري 0.17 بالمئة أمام الدولار، ليجري تداوله عند 0.9886، بعدما زاد نصف بالمئة الليلة الماضية.

وارتفع الجنيه الإسترليني نصف بالمئة، بعدما فاقت بيانات الوظائف التوقعات قبل قمة مهمة للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.