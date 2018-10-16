وبحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش، هبط خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم ديسمبر ستة سنتات أو ما يعادل 0.07 في المئة، إلى 80.72 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في عقود نوفمبر 14 سنتا إلى 71.64 دولار للبرميل، وفق ما نقلت رويترز.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات النفط الأميركية قد ارتفعت الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي، بنحو 1.1 مليون برميل، وفق الاستطلاع الذي أجرته رويترز قبيل صدور بيانات معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وفي أول أسبوعين من أكتوبر، صدرت إيران 1.33 مليون برميل يوميا من الخام إلى دول من بينها الهند والصين وتركيا.

ويمثل ذلك انخفاضا من 1.6 مليون برميل يوميا خلال نفس الفترة من سبتمبر.

وتكشف البيانات أن صادرات أكتوبر تمثل انخفاضا كبيرا من 2.5 مليون برميل يوميا صدرتها إيران في أبريل، قبل أن ينسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو من الاتفاق النووي العالمي المبرم مع إيران، ويأمر بإعادة فرض عقوبات على طهران.