وقالت المؤسسة، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، إن عمليات دخول وخروج السفن في الموانئ الثلاث توقفت في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم، بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها البلاد.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أن البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار في الطقس مع نشاط في الرياح الشمالية المثيرة للغبار التي تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة.

كما تتوقع إدارة الأرصاد هبوب رياح يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر، مع فرصة لهطول أمطار تكون رعدية أحيانا وارتفاع في مستوى موج البحر لأكثر من 7 أقدام.