وبحلول الساعة 0124 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 98 سنتا أو 1.22 في المئة إلى 81.41 دولار للبرميل وبذلك يكون في طريقه لتحقيق أكبر مكسب يومي منذ التاسع من أكتوبر تشرين الأول.

وقفزت العود الآجلة للخام الأميركي 80 سنتا أو 1.12 في المئة إلى 72.15 دولار للبرميل، لتواصل مكاسب يوم الجمعة بعد خسائر فادحة يومي الأربعاء والخميس.

وكتب وانغ شياو رئيس بحوث النفط في جوتاي جونان فيوتشرز في مذكرة بحثية "عبر السوق مرة أخرى عن قلقه من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مما أدى إلى ارتفاع الأسعار".