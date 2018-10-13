وبلغت الشحنات الداخلة إلى البلاد الشهر الماضي 37.12 مليون طن أو ما يعادل 9.05 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 9.04 مليون برميل يوميا في أغسطس، وبما يمثل زيادة للشهر الثالث على التوالي وفقا لأرقام الإدارة العامة للجمارك.

وتظهر بيانات الجمارك أن إجمالي واردات الخام على مدى الأشهر التسعة الأولى من العام قفز ستة بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من2017 إلى 336 مليون طن، أو 8.98 مليون برميل يوميا.

وقال متعامل في الخام مع شركة تكرير مستقلة قبل نشر البيانات “معدلات استهلاك الخام ترتفع منذ سبتمبر. مع ثبات الطلب على الوقود، كنا نشتري النفط الخام، مما دفع علاوات بعض درجات الخام للارتفاع".

ونقلت رويترز عن سنجيك تي المستشار لدى "إس.آي.ايه إنرجي"، والمقيم في بكين "نمو واردات الخام تباطأ في سبتمبر (جزئيا) بسبب نمو إيجابي على الأرجح في إنتاج النفط المحلي".

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت نحو 80.60 دولار للبرميل اليوم، مرتفعة بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية العام.

ورفعت الصين حصص استيراد النفط للشركات غير الحكومية ل عام2019، مما من المحتمل أن يدعم واردات الخام.