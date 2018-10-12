وانخفض الذهب 0.4 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1218.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:38 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز بنحو 2.5 بالمئة الخميس، مسجلا أكبر مكسب منذ يونيو 2016.

ونزل المعدن الأصفر 0.4 بالمئة في العقود الأميركية الآجلة إلى 1222.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1086.75 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 26 يناير عند 1096.80 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

ولم تسجل الفضة تغيرا يذكر عند 14.56 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 836.50 دولار للأوقية.