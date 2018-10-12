واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات كبرى عند 95 الجمعة، انخفاضا من أعلى مستوى سجله خلال الشهر عندما بلغ 96.15 الثلاثاء.

وجرى تداول العملة اليابانية، وهي عملة مفضلة في أوقات الاضطرابات السوقية، عند 112.34 ين الجمعة. وارتفعت العملة إلى 111.83 ين للدولار الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ 18سبتمبر.

وسجل الدولار الأسترالي 0.7122 دولار أميركي متعافيا من أدنى مستوى في عامين الذي سجله الاثنين، عندما بلغ 0.7039 دولار أميركي.

وجاء الارتفاع بدعم من أخبار واعدة من الصين أكبر شريك تجاري للبلاد.