وذكر تقرير إعلامي أن اتفاقا للإفراج عنه قد جرى التوصل إليه بين واشنطن وأنقرة التي كانت تقول في وقت سابق إن القرار الأخير يعود للمحكمة.

وارتفعت العملة التركية إلى 5.85 ليرة للدولار بحلول الساعة 06:11 بتوقيت غرينتش مقارنة مع مستوى إغلاق بلغ 5.9 ليرة، يوم الخميس، عندما ربحت 3 بالمئة بفعل التوقعات بالإفراج عن برانسون وإعادته إلى الولايات المتحدة بعد جلسة يوم الجمعة.

وتأتي توقعات الإفراج عن القس بعدما قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مؤخرا، إنه لا يتدخل في شؤون القضاء وأكد أن القانون هو الذي سيحدد مصير القس.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد فرض رسوما إضافية على واردات الصلب والحديد التركية مسببا تراجعا كبيرا لليرة التي فقدت أربعين في المئة من قيمتها خلال العام الجاري.

في غضون ذلك، تنبه المعارضة التركية إلى أن أزمة القس ليست سوى جزء من المشكلة، وينبهون إلى أن الأزمة الاقتصادية في البلاد أعمق من تبعات التوتر الديبلوماسي الأحدث مع واشنطن.