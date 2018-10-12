وارتفعت الليرة إلى 5.9025 مقابل الدولار بعد التقرير الذي أذاعته قناة إن.بي.سي نيوز، من 6.0767 عند الإغلاق يوم الأربعاء.

وبحلول الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش سجلت الليرة 5.9100، مرتفعة 2.66 بالمئة.

ومحاكمة القس أندرو برونسون بين عدة مصادر للتوتر بين الولايات المتحدة وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي، وكانت أحد العوامل وراء هبوط بنسبة 40 بالمئة في قيمة الليرة التركية هذا العام.

ويواجه برونسون اتهامات بالإرهاب، وهي اتهامات ينفيها.

والجلسة المقبلة لمحاكمة برونسون مقررة اليوم الجمعة 12 أكتوبر في أزمير (غربي البلاد).

وقالت "إن.بي.سي" نيوز، نقلا عن مسؤولين اثنين بارزين بالإدارة الأميركية ومصدر مطلع، إن البيت الابيض يتوقع أن تطلق تركيا سراح برونسون، وأن يعود إلى الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.

ولم يمكن التأكد من صحة التقرير على الفور، حسب ما نقلت "رويترز".