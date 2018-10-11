وارتفعت أسعار النفط هذا العام بفعل توقعات بأن تضغط العقوبات الأميركية على طهران على الإمدادات عبر خفض شحنات ثالث أكبر منتج في أوبك.

وبلغ خام برنت الأسبوع الماضي 86.74 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 2014.

وقال محمد باركيندو، الأمين العام لأوبك خلال مؤتمر النفط والمال في لندن، إن هناك الكثير من العوامل غير الأساسية التي تؤثر على سوق النفط خارج سيطرة المنتجين.

وأضاف في إفادة صحفية: "السوق تتحرك بناء على فرضية احتمال حدوث نقص في المعروض. السوق مازالت تتلقى إمدادات كافية".

وبالنسبة لتوازن العرض والطلب في العام المقبل، قال باركيندو: "التوقعات للعام 2019 تظهر بوضوح احتمال حدوث إعادة بناء للمخزونات".

قال باركيندو، إن منتجي النفط يشعرون بالقلق بشأن الطاقة الفائضة في الإنتاج مع استمرار انخفاض الاستثمار بقطاع النفط.

وأضاف ردا على سؤال بشأن الطاقة الفائضة: "يساورنا قلق كبير"، مشيرا إلى استمرار انخفاض الاستثمار بقطاع النفط الناجم عن تراجع السوق منذ 2014.