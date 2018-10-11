وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.91 دولار، أو ما يعادل 2.3 بالمئة، في التسوية إلى 83.09 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 1.3 بالمئة، الثلاثاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.79 دولار لتبلغ في التسوية 73.17 دولار للبرميل، بنسبة انخفاض قدرها 2.4 بالمئة.

وذكر صندوق النقد الدولي أن المخاطر على النظام المالي العالمي زادت خلال الأشهر الستة الماضية وقد تتنامى بشدة إذا تصاعدت الضغوط في الأسواق الناشئة أو شهدت العلاقات التجارية الدولية المزيد من التدهور.

وخفض الصندوق، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2018 و2019 ليثير مخاوف من أن الطلب على المنتجات النفطية ربما يتراجع أيضا.

وفي خليج المكسيك بالولايات المتحدة، توقف نحو 42 بالمئة من الإنتاج اليومي للنفط الخام بسبب الإعصار مايكل، وفقا لما ذكره مكتب السلامة والإنفاذ البيئي، الأربعاء، استنادا إلى تقارير من 30 شركة.

وواصلت صادرات النفط الإيراني الانخفاض في الأسبوع الأول من أكتوبر، وفقا لبيانات ناقلات ومصدر بالقطاع، في الوقت الذي يبحث فيه المشترون عن بدائل قبيل دخول عقوبات أميركية على طهران حيز النفاذ في الرابع من نوفمبر.