وارتفع النفط هذا العام بفعل توقعات بأن تختبر العقوبات القدرة الإنتاجية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرين مع انخفاض صادرات الخام الإيرانية.

وبلغ خام برنت الأسبوع الماضي 86.74 دولار للبرميل وهو أعلى سعر له منذ 2014.

لكن في 2019، تقول توقعات جهات مثل وكالة الطاقة الدولية، إن أزمة الأسواق الناشئة والنزاعات التجارية قد تؤثر سلبا على الطلب العالمي بينما يتعزز المعروض جراء زيادة الإنتاج من خارج أوبك.

وقال جيريمي وير الرئيس التنفيذي لترافيجورا خلال مؤتمر نفطي في لندن، إنه لن يفاجأ إذا تجاوز النفط 100 دولار للبرميل العام القادم.

وقال أليكس بيرد الرئيس التنفيذي للنفط والغاز لدى جلينكور خلال المؤتمر ذاته، إنه يتوقع أن يبلغ سعر النفط في الأجل المتوسط بين 85 و90 دولارا للبرميل.

وقال توربجورن تورنكفيست الرئيس التنفيذي لجانفور إنه يتوقع أسعارا أقل العام القادم عند ما بين 70 و75 دولارا للبرميل مشيرا إلى تباطؤ في نمو والطلب وإمدادات كافية في السوق.