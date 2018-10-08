وقضت المحكمة العليا الأميركية في عام 2016 بتحويل الأصول إلى أسر أميركية لضحايا تفجير في عام 1983 لثكنة لقوات مشاة البحرية الأميركية في بيروت وغيرهم.

وهذه القضية غير متصلة بدعوى رفعتها إيران تتعلق بالعقوبات الأميركية الراهنة عليها. وتستند مطالبة إيران في القضيتين إلى اتفاقية صداقة وقعت عام 1955.

وقال ريتشارد فيسيك، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن"الإجراءات المتعلقة بهذه القضية تتمركز حول دعم إيران للإرهاب الدولي"، وطالب المحكمة برفض المطالبة الإيرانية.

وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي أنها ستنسحب من اتفاقية الصداقة، بعد أن أمرت المحكمة الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات المفروضة على إيران على المساعدات الإنسانية أو على سلامة الطيران المدني.

ويتطلب الخروج من اتفاقية الصداقة عاما ليصبح ساريا. وسيستمر نظر القضية في لاهاي حتى يوم الجمعة، وتتركز على اعتراض الولايات المتحدة على اختصاص المحكمة التابعة للأمم المتحدة. ولم يحدد موعد للنطق بالحكم.