وألقى خان، الذي تولى مهام منصبه في أغسطس، باللوم على الحكومة السابقة في المشكلات الاقتصادية التي تعانيها باكستان.

ويعارض خان طلب قروض طارئة من صندوق النقد الدولي، والتي ستشكل ثاني حزمة إنقاذ للبلاد خلال خمس سنوات.

لكن الاحتياطيات الأجنبية هبطت 627 مليون دولار في أواخر سبتمبر إلى 8.4 مليار دولار، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية مدفوعات الديون السيادية المستحقة حتى نهاية العام، وفق ما نقلت رويترز.

وقال خان للصحفيين: "ربما نتجه إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لحل المشكلات المالية في البلاد. لكن، سنحاول أولا الحصول على المساعدة من دول أخرى، حيث طلبنا من ثلاث دول إيداع أموال في البنك المركزي الباكستاني تساهم في تعزيز الاحتياطيات الوطنية".