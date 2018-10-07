ويأتي الاستحواذ نتيجة رؤية صربيا الاستراتيجية المتمثلة في تخصيص شركة "بي كي بي"، والذي ترجم بمناقصة لبيع الأصول صدرت في شهر أغسطس عام 2018.

وقع الاتفاقية عن جانب شركة الظاهرة نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة خديم الدرعي، وعن الجانب الصربي نائب وزير الاقتصاد دراغان ستيفانوفيتش، بحضور السفير الإماراتي لدى صربيا مبارك سعيد الظاهري.

وتتخصص مجموعة شركات الظاهرة الدولية في مجال الزراعة، كما تمتلك وتدير أراضي زراعية واسعة تبلغ مساحتها 400 ألف فدان تقريبا (ما يعادل 160 ألف هكتار) موزعة على 5 قارات.

وتقوم الشركة بتشغيل عمليات مختلفة تتضمن إنتاج الألبان والأجبان وطحن الأرز والدقيق، وتعتمد على إمكاناتها المتقدمة على صعيد التجارة الدولية.

ويعد الإستحواذ على شركة "بي كي بي"، إضافة كبيرة لمحفظة استثمارات شركة الظاهرة وفرصة متميزة لتعزيز مكانتها في القارة الأوروبية ومواصلة النمو في قطاع الألبان والأجبان.

وفي هذا الصدد أكد الدرعي أن "توقيع الاتفاقية يعد يوما مميزا وكبيرا لدولة الإمارات وصربيا. إضافة أصول (بي كي بي) إلى محفظتنا قصة نجاح جديدة تضاف إلى إنجازات الشركة، وسيعزز ذلك من موقعنا في صربيا وحضورنا في أوروبا، وسيدعم إستراتيجية خلق وتعزيز إمكانات الشركات عبر سلسلة التوريد كاملة، وعبر قطاعات عدة، الأمر الذي سيمكن المجموعة من مواصلة النمو في مجالات تجارة الحبوب وإنتاج الألبان والأجبان".

وقال: "الظاهرة تعتمد على خبرات وإمكانات القوى العاملة الحالية لشركة (بي كي بي) مع الحفاظ على منتجات الشركة كمصدرٍ أساسي لموارد المواطنين الصرب، ونحن متعهدون بالحفاظ على تقاليد الشركة".

ومن جهة أخرى، أكد الظاهري أن هذه الاتفاقية تعبر عن المصداقية والثقة المتبادلة بين الإمارات وصربيا، مشيرا إلى أن استحواذ شركة الظاهرة على شركة (بي كي بي) يعد "تتويجا لمتانة تلك العلاقة بين البلدين والسمعة الطيبة والاحترام الذي تحظى به الشركة على المستوى العالمي".

وتمنى السفير لهذه الاتفاقية كل التوفيق والنجاح، نظرا لما تمتلكه شركة الظاهرة من إمكانات بشرية وتقنية حديثة، تسهم في رفع مستوى الإنتاج في السوقين المحلي الصربي أو العالمي.

يذكر أن شركة الظاهرة كانت قد استحوذت على الحصة الكاملة في شركة "ردناب أجرار"، وهي شركة تابعة لمجموعة "ردناب" التي يقع مقرها في صربيا، بغرض تشغيل مزارع لإنتاج التفاح تضم حوالي 500 ألف شجرة على أرض تبلغ مساحتها أكثر من ألف هكتار لإنتاج التفاح، ومصنعا للفرز والتغليف والتبريد.

وستغطي العمليات التي سيتم الاستحواذ عليها من شركة "بي كي بي" عددا من نشاطات قطاع الزراعة وقطاعات الأغذية، حيث ستقوم الظاهرة بزراعة وإدارة 50 ألف فدان من الأراضي الزراعية المنتشرة على 8 مزارع بموقع إستراتيجي، وعلى مقربة من وسط مدينة بلغراد.