وأظهرت بيانات البنك المركزي الصيني، الأحد، أن الاحتياطيات نزلت 22.69 مليار دولار في سبتمبر إلى 3.087 تريليون دولار مقارنة مع تراجع بلغ 8.23 مليار في أغسطس.

وتوقع اقتصاديون أن تنخفض الاحتياطيات خمسة مليارات إلى 3.105 تريليون دولار، وفق ما ذكرت رويترز.

ونزل اليوان للشهر السادس على التوالي في سبتمبر مع استمرار قوة الدولار، مما يشير إلى أن بكين ربما ليست في عجلة للتدخل، نظرا لأن ضعف العملة سيدعم مصدريها مع تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وهبطت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 70.327 مليار دولار في نهاية سبتمبر من 71.228 مليار في نهاية أغسطس.