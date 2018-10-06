وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة، الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن شركات الحفر أوقفت تشغيل حفارين نفطيين في الأسبوع المنتهي في الخامس من أكتوبر، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 861.



وهذه هي أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في عدد الحفارات منذ أكتوبر من العام الماضي.

وعدد الحفارات النفطية النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، يبقى أعلى من مستواه قبل عام عندما بلغ 748، حين زادت شركات الطاقة الإنتاج للاستفادة من موجة صعود للأسعار. لكن منذ يونيو تعثر عدد الحفارات حول 860 حفارا.

ومنذ بداية العام، بلغ متوسط عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة 1020. ومن شأن ذلك أن يبقي إجمالي عدد الحفارات للعام 2018 في مسار نحو تسجيل أعلى مستوى منذ 2014.