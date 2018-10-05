وأضاف " لا أحد يريد أن يكون حزب الله قريبا من منطقة يمر منها 15% من التجارة العالمية"، معربا عن أمله في أن تنتهي الأزمة اليمنية في أقرب وقت ممكن.

وقال "نأمل أن تكون الأطراف اليمنية جاهزة قريبا للتفاوض والتوصل إلى حل".

وأضاف ولي العهد السعودي: "لقد تمكنا من حماية مصالحنا حين كانت الإدارة الأميركية السابقة تعمل ضد أجندتنا"، مضيفا " لقد نجحنا في حماية مصالحنا وإدارة أوباما أخفقت".

وأردف "نتقبل أن الأصدقاء سيقولون أمورا جيدة وسيئة".

وتابع "نحن ندفع ثمن الأسلحة الأميركية وهي ليست مجانية. بعض الأسلحة الأميركية التي نشتريها سيتم تصنيعها في السعودية".

وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن العلاقات مع الولايات المتحدة ممتازة. وقال "نحب العمل مع الرئيس الأميركي وقد حققنا الكثير سويا. لقد حققنا الكثير في الحرب على الإرهاب والتطرف. نعمل سويا على كبح التحركات الإيرانية السلبية"، مؤكدا أن العلاقات مع الولايات المتحدة ممتازة.

وفي شأن النفط والطاقة، قال ولي العهد السعودي :"نحن لا نحدد أسعار النفط بل الأسعار تعتمد على العرض والطلب، ونحن ملتزمون بأن لا يحصل أي نقص في إمدادات النفط في العالم".