وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.71 دولار، أو 1.98 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 84.58 دولار للبرميل.

وصعد برنت، الأربعاء، إلى 86.74 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر 2014.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.08 دولار، أو 2.72 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 74.33 دولار للبرميل.

وضغط هبوط الأسهم الأميركية بشكل عام اليوم على أسعار النفط، حيث تقتفي العقود الآجلة للخام في بعض الأوقات أثر أسواق الأسهم.

وانخفضت أسعار النفط أيضا تحت ضغط زيادة مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينغ بولاية أوكلاهوما في الولايات المتحدة بنحو 1.7 مليون برميل في الفترة من 28 سبتمبر حتى يوم الثلاثاء، بحسب ما قاله تجار نقلا عن تقرير من شركة جينسكيب لمعلومات السوق.