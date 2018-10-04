ويراهن المتعاملون في النفط على أن الخام الأميركي قد يرتفع إلى 100 دولار للبرميل بحلول العام المقبل، وهو مستوى كان كثيرون، حتى وقت قريب، يعتبرونه غير وارد نظرا للنمو القياسي للإنتاج الأميركي، والاستقرار النسبي للطلب العالمي.



وفي حين تقول كبرى الدول المنتجة إن الإمدادات وفيرة، تشكك صناديق التحوط والمضاربون على نحو متزايد في ذلك، ويراهنون على أن السوق قد تواصل الارتفاع مع عودة العقوبات على صادرات إيران من الخام في الرابع من نوفمبر، وفق ما نقلت "رويترز".



وسيرتفع عدد المراكز المفتوحة لخيار شراء خام غرب تكساس الأميركي عند 100 دولار في ديسمبر 2019، وهي رهانات على أن العقود الآجلة ستبلغ ذلك السعر بنهاية 2019 ، بنسبة 30 بالمئة الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 31 ألف مركز وفقا لبيانات سي.ام.إي.



وقال جون ساسر نائب رئيس الأبحاث والتحليلات لدى مجموعة موبيوس لإدارة المخاطر: "على مدى الأسبوعين الأخيرين، بات هناك مزيد من الدلائل على أنه حتى بعض الزبائن الكبار مثل الهند والصين، لن يشتروا النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر".



وأضاف: "من المرجح أن تكون تلك العقوبات أكثر فعالية عما اعتقده الناس".



وأشار معهد التمويل الدولي أن إجمالي صادرات إيران انخفض إلى مليوني برميل يوميا في سبتمبر، من 2.8 مليون برميل يوميا في أبريل.



وتدور التقديرات بشأن حجم الصادرات الإيرانية التي قد تتأثر بالعقوبات بين 500 ألف برميل يوميا ومليوني برميل يوميا، وقد تعزز الضبابية بشأن الأثر النهائي للعقوبات من تقلبات الأسعار في كلا الاتجاهين.



وزاد خام برنت فوق 86 دولارا للبرميل الأربعاء، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 دولارا للبرميل، والخامان كلاهما عند أعلى مستوى في أربع سنوات.



وحفز قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجديد العقوبات على إيران تحولا كبيرا من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول، فبعد نحو 18 شهرا من تقييد الإنتاج، اتفقت أوبك على زيادته.



وتتطلع أسواق النفط إلى أن تعوض أوبك وروسيا نقص الإمدادات، ولا يمكن أن يحل الإنتاج الأميركي، الذي بلغ مستوى قياسيا عند 11.1 مليون برميل يوميا، محل خامات الشرق الأوسط، في المصافي الآسيوية.



وتحدث جيوفاني ستانوفو المحلل لدى يو.بي.اس قائلا: "مازلنا نتوقع أن تميل المخاطر المرتبطة بالأسعار إلى الاتجاه الصعودي، ولا نستبعد قفزة في أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل".



ويزيد عدد المراكز المفتوحة لخيارات شراء برنت عند 100 دولار في ديسمبر 2018، والتي يحل أجلها في أواخر أكتوبر، على 50 ألف دفعة، وهو ما يفوق أي سعر تنفيذ آخر لذلك الشهر وفقا لبيانات بورصة إنتركونتننتال.



وارتفع عدد المراكز المفتوحة لخيارات شراء خام غرب تكساس الوسيط عند 100 دولار في ديسمبر 2018، والتي يحل أجلها في منتصف نوفمبر، لأعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند نحو 15 ألف دفعة.



وتميل عقود الخيارات المستخدمة في التكهن بنتائج غير مرجحة لأن تكون رخيصة، وإذا توقف ارتفاع الخام، فإن تلك المراكز ستتبخر بلا قيمة، لكن من المحتمل أن تسبب قفزة للنفط في الأجل القصير في زيادة قيمة تلك الخيارات، ليصبح بإمكان حامليها بيعها لتحقيق أرباح.