ومساء الأربعاء، انخفض السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 1199.56 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1208.31 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ووفقا لرويترز، فقد تراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة للتسليم في ديسمبر في التسوية 4.10 دولار، أو 0.34 بالمئة، إلى 1202.90 دولار للأوقية.

وارتفعت الأسهم الأوروبية والسندات الإيطالية، بعدما تعهدت روما بتقليص العجز في الميزانية، خلال السنوات المقبلة.

وانخفضت أسعار الذهب في الأشهر الستة الأخيرة، لتخسر ما يزيد على 11 بالمئة، لأسباب على رأسها ارتفاع الدولار. وتستفيد العملة الأميركية من الاقتصاد النشط وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاوف المتعلقة بالحرب التجارية العالمية.