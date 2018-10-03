وكان معدل التضخم استقر عند 7.5 بالمئة في أغسطس بدون تغير عن يوليو، وبعد أن بلغ 7.8 بالمئة في يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ 1990.

ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ المعدل 7.8 بالمئة هذا العام، وسبعة بالمئة في العام القادم.

وفي يونيو، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 6.75 بالمئة، في ثاني زيادة خلال ثلاثة أشهر، وذلك لمعالجة التضخم.

ودعا صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع لمزيد من التشديد النقدي في تونس، من أجل احتواء التضخم الذي بلغ مستويات قياسية.

وقال الصندوق إن سعر الفائدة الرئيسي ينبغي أن يزيد أكثر للحيلولة دون مزيد من التآكل في القوة الشرائية للعملة المحلية، ولتثبيت توقعات التضخم.