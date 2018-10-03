وفي الساعة 18:20 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.3 بالمئة إلى 1202.81 دولار للأوقية. ويتجه المعدن إلى تسجيل أكبر زيادة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 24 أغسطس.

كانت الأسعار قد لامست في وقت سابق 1208.23 دولار للأوقية، وهو الأعلى منذ 21 سبتمبر.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة للتسليم في ديسمبر 15.3 دولار، أو ما يعادل 1.28 بالمئة، في التسوية إلى 1207 دولارات للأوقية. وفقا لرويترز.

وهبطت أسواق الأسهم في أنحاء العالم في الوقت الذي تراجعت فيه الأصول الأوروبية أيضا، بعدما قال المشرع الإيطالي كلاوديو بورجي إن معظم مشكلات البلاد ستُحل إذا تخلت عن اليورو وعادت إلى استعمال عملة وطنية.