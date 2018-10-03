ونقلت رويترز عن جين ماكجيليان، مدير بحوث السوق لدى تراديشن إنرجي في ستامفورد "تلتقط السوق أنفاسها".

وبالإضافة إلى القلق بشأن إيران، تلقت الأسعار دعما من استمرار قوة الطلب العالمي في مواجهة توترات تجارية.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 18 سنتا، ليبلغ عند التسوية 84.80 دولار للبرميل، بعد يوم من صعوده إلى 85.45 دولار مسجلا أعلى مستوياته في أربع سنوات.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات، لتبلغ عند التسوية 75.23 دولار للبرميل، بعدما لامست في وقت سابق 75.91 دولار مسجلة أعلى مستوى لها في أربعة أعوام.