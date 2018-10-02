وحوالى الساعة 03:20 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجعي للخام الأميركي، تسليم نوفمبر 25 سنتا إلى 75.55 دولار، في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت المرجع الأوروبي، تسليم نوفمبر، فقد ارتفع ثلاثة سنتات وبلغ سعره 85.01 دولارا.

وكان نوعا النفط ارتفعا بنسبة حوالى 3 بالمئة، الاثنين، مما دفع بعض المراقبين وبعض الأطراف الفعلين إلى أن يتوقعوا أن يبلغ سعر البرميل الواحد مئة دولار.

وقال جون كيلداف أحد مؤسسي الصندوق التقاعدي الأميركي "اغين كابيتال ال ال سي" في نيويورك، لوكالة بلومبرغ للأخبار المالية "نحن في سوق تميل إلى ارتفاع كبير بسبب الآفاق الضيقة جدا في السوق قبل نهاية العام".

وارتفع سعر سهم مجموعة "بتروتشاينا" المدرجة في بورصة هونغ كونغ بنسبة 2 بالمئة.

وقال كيم كوانغراي المحلل في مجموعة "سمسونغ فيتشرز" إن "السوق راغبة جدا في احتساب أثر تقلبات العرض الإيراني، ومعرفة ما إذا كانت السعودية وروسيا قادرتين على التعويض عن النقص".

وأضاف "في الوقت نفسه، يعزز الاتفاق الأميركي المكسيكي الكندي التوجه العام لسوق الخام".

وكان سعر برميل النفط الخفيف ارتفع 2.05 دولار ليغلق على 75.30 دولارا في نيويورك، الاثنين.

أما برميل برنت فقد أغلق على 84.89 دولارا بارتفاع قدره 2.25 دولار.