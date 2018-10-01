وقام وزير الآثار خالد العناني ووزيرة السياحة رانيا المشاط بأولي جولاتهما المشتركة في الأماكن الأثرية والسياحية بمحافظة أسوان، لبحث سبل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين والجمهور وتطوير طرق إدارتها.

وزار الوزيران عددا من المواقع الأثرية الرئيسية في محافظة أسوان، شملت منطقة معبد فيلة ومنطقة المسلة الناقصة، ومتحف آثار النوبة وقاما بجولة في السوق السياحي.

وقالت الوزارتان في بيان مشترك، أن هذه الجولات ستتواصل في كافة المواقع السياحية والأثرية على مستوى الجمهورية.

وتستهدف الحملة الترويج لكل محافظة من محافظات الجمهورية على حدة، من خلال خلق علامات سياحية لكل منها والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير في 2020.