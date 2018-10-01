وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة إلى 95.32، وهو مستوى يقل قليلا عن الأعلى منذ العاشر من سبتمبر، 95.38 المسجل في الجلسة السابقة.

وهبط اليورو 0.25 بالمئة إلى 1.15775 دولار وانخفض بهامش مماثل مقابل الفرنك السويسري إلى 1.1368 فرنك لليورو.

واستقر الجنيه الاسترليني على نطاق واسع.