وذكر بيان مشترك أن "الاتفاقية الأميركية المكسيكية الكندية ستؤمن لعمالنا ومزارعين ومربي الماشية والشركات اتفاقا تجاريا جيدا، سيسمح بإقامة أسواق أكثر حرية، وبتجارة أكثر عدلا، وبنمو اقتصادي متين لمنطقتنا".

وصدر البيان قبل تسعين دقيقة فقط من انتهاء مهلة فرضتها الولايات المتحدة للتوصل إلى انضمام كندا إلى الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن ومكسيكو من قبل.

"يوم سار"

وتعليقا على اتفاق نافتا الجديد، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لدى خروجه من اجتماع وزاري خُصّص للبحث في تحديث اتفاقية نافتا "إنه يوم سارّ لكندا".

واستقلّ ترودو سيّارة من دون الإجابة عن أسئلة الصحفيين، مكتفيا بالقول إنّ تفاصيل الاتفاقيّة التجارية الجديدة التي تمّ التوصل إليها سيكشف عنها صباح الاثنين.