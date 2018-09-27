والذهب حساس لرفع أسعار الفائدة لأنها تعزز الدولار، وهو ما يجعل الذهب أعلى ثمنا لمشتريه من حائزي العملات الأخرى. كما أنها ترفع العائد على السندات الأميركية، وهو ما يقلل جاذبية الذهب غير المدر لعائد.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق أسعار الفائدة القياسية للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين اثنين و2.25 في المئة.

وفي الساعة 17:33 بتوقيت غرينتش، كان الذهب منخفضا 0.5 بالمئة في التعاملات الفورية عند 1194.51 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما كان الدولار مرتفعا قليلا مقابل سلة عملات كبرى.

وانخفض المعدن الأصفر في تسوية العقود الأميركية الآجلة للتسليم في ديسمبر ستة دولار، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 1199.10 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4 بالمئة إلى 14.36 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الثلاثاء.

في الوقت ذاته، نزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 821.24 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1067.10 دولار للأوقية بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 1070دولارا للأوقية.