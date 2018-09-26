وفي الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1200.43 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تحرك في نطاق ضيق يبلغ أربعة دولارات خلال الجلسة واختبر مستوى المقاومة المهم عند 1200 دولار.

واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 1204.70 دولار للأوقية.

وقال جون شارما الاقتصادي في بنك استراليا الوطني "ينتظر الناس لاستقاء الاتجاه من مجلس الاحتياطي... أعتقد أن المجلس لن يحيد عن المسار. لكن قد يذكرون أن الحرب التجارية (بين الصين والولايات المتحدة) ربما تؤثر على النمو."

يختتم مجلس الاحتياطي اجتماعه اليوم حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ أواخر 2015. ويتوقع المستثمرون زيادة أخرى قبل نهاية السنة لكن توقعات 2019 أقل وضوحا.

ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1058.24دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخر يناير عند 1068.50 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة لتسجل 14.48 دولار مقتربة أكثر منأى على مستوى في ثلاثة أسابيع 14.56 دولار الذي بلغته أمس الثلاثاء.

وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 825.90 دولار للأوقية.