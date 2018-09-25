وبحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1199.06 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 1203.70 دولار للأوقية.

وقال مدير تداولات آسيا والمحيط الهادي في سنغافورة ستيفن إينس: "الذهب مستمر عند مستويات الألف ومئتي دولار مع إغلاق بعض المراكز المدينة تحسبا لقيام مجلس الاحتياطي بأمر غير متوقع، كأن يعطي انطباعا ما بتوقف في دورة رفع الفائدة للعام 2019."

وينتظر المستثمرون تفاصيل اجتماع مجلس الاحتياطي الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم، حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية، ويسلط الضوء على مسار الزيادات في المستقبل.

وزادت الفضة 0.3 في المئة في المعاملات الفورية إلى 14.26 دولار للأوقية.

واستقر البلاديوم عند 1057.60 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 27 فبراير عند 1061.80 دولار.

وارتفع البلاتين 0.6 في المئة إلى 829.20 دولار للأوقية.