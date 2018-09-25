وقال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين، في مؤتمر صحفي، إن "الولايات المتحدة تبنت للتو قيودا تجارية كبيرة جديدة. كيف يمكن إجراء مفاوضات والسيف مسلط على رقبتنا بهذا الشكل؟ لن تكون مفاوضات ومشاورات تجري في أجواء من الندية".

وأضاف وانغ شوين أن مشاورات سابقة مع مسؤولين أميركيين "أسفرت عن تفاهمات عديدة، وحتى كانت موضوع بيان مشترك. لكن الولايات المتحدة رفضت هذا التفاهم، واتخذت إجراءات تجارية تقييدية".

وأضاف "في هذه الأجواء، استمرار المفاوضات ليس ممكنا".

وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الاثنين، مع دخول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي تبلغ نسبتها عشرة في المئة، على سلع صينية، بقيمة مئتي مليار دولار سنويا.

وكانت بكين وعدت بالرد فورا عبر فرض رسوم تبلغ 5 أو 10 في المئة على منتجات أميركية، بقيمة ستين مليون دولار سنويا.

وأجرى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين اتصالات مع نظرائه الصينيين لاستئناف المفاوضات الثنائية بشأن الخلافات التجارية.

لكن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب قوضت هذه المبادرة على ما يبدو.

وكان نائب وزير التجارة الصيني التقى مفاوضين أميركيين، في أغسطس، في واشنطن. لكن لم يعقد أي لقاء على مستوى عال منذ أشهر.