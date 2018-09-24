وذكرت مجموعة الهندسة الألمانية أنها تقترح اتفاقا لإضافة طاقة إنتاجية قدرها 11 غيغاوات من الكهرباء على مدى 4 سنوات، قائلة إن ذلك سيعزز القدرة الإنتاجية في البلاد بنحو 50 بالمئة.

وقال كايسر في بيان بعد الاجتماع مع العبادي أنهما ناقشا "خارطة طريق سيمنس الشاملة لبناء مستقبل أفضل للشعب العراقي".

وأضاف: "في مصر، فعلنا الشيء نفسه ونجحنا في تشييد البنية التحتية للكهرباء في وقت قياسي وبأعلى كفاءة".

وفي عام 2015 وقعت سيمنس اتفاقا بقيمة 8 مليارات يورو(9.4 مليار دولار) مع مصر لإمدادها بمحطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح من أجل إضافة 16.4 غيغاوات لشبكة الكهرباء في البلاد، وهي أكبر طلبية تتلقاها المجموعة.

وسيشمل اقتراح الشركة للعراق، الذي طُرح لأول مرة في فبراير، تقليص هدر الطاقة في البلاد وإقامة شبكات ذكية، وتوسيع شبكات نقل الكهرباء، وتحديث المحطات القائمة وإضافة طاقة إنتاجية جديدة.

كما ستساعد المجموعة الألمانية الحكومة على تدبير التمويل من البنوك التجارية الدولية ووكالات ائتمان الصادرات بدعم من الحكومة الألمانية، مما يوفر آلاف الوظائف في العراق.

وذكرت سيمنس أنها ستقدم منحة قيمتها 60 مليون دولار للبرمجيات للجامعات العراقية.