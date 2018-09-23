واعتبر بومبيو في برنامج "فوكس نيوز صاندي" التلفزيوني، أن "الحرب التجارية التي تخوضها الصين ضد الولايات المتحدة مستمرة منذ سنوات"، محملا بكين مسؤولية النزاع بين البلدين، الذي يستخدم فيه سلاح الرسوم الجمركية.

وأعلنت الإدارة الأميركية فرض رسوم جمركية جديدة ابتداء من الاثنين بقيمة 10 بالمئة على 200 مليار دولار من الواردات الصينية.

وردت الصين بإعلان رسوم جمركية جديدة على 60 مليار دولار من السلع الأميركية.

وقال بومبيو: "إذا أردنا أن نسمي هذا حربا تجارية، فنحن عاقدو العزم على ربحها".

ووعد بومبيو بحمل الصين على أن "تتصرف كما ينبغي لها كقوة كبرى عالمية، وأن تُظهر شفافية وتحترم دولة القانون".

وأضاف: "يجب ألا تُسرق الملكية الفكرية، ويجب احترام المبادئ الأساسية للتجارة عبر العالم، والمساواة والمعاملة بالمثل".

وتابع: "هذا ما قاله الرئيس (دونالد) ترامب لنظيره (شي جينبينغ) الذي يقدره كثيرا، وهذا ما يطلبه الأميركيون وما يستحقه العمال الأميركيون".