لكن الشركة أشارت إلى أن المبلغ مرشح للزيادة، نظرا لأنه سيتم التعرف على الأرقام الدقيقة فور استعادة السيطرة الكاملة على الخادم الخاص بالشرك بعد قرصنته.

وقدرت الشركة في البداية المبلغ المسروق بنحو 6.7 مليار ين (59.48 مليون دولار) حين أعلنت حادث القرصنة الذي تعرضت له بورصة زايف التابعة لها، الخميس.

وفي بيان صحفي نُشر، الجمعة، قالت الشركة التي تتخذ من أوساكا مقرا، إنها خلُصت إلى أنه جرت سرقة 5 آلاف و966.1 بتكوين و6 ملايين و236 ألفا و 810.1 موناكوين و42 ألفا و327.1 بتكوينكاش.

وأضافت أنه استنادا إلى أسعار الإغلاق في الثامن من سبتمبر لكل عملة، تصل القيمة الإجمالية إلى نحو 7 مليارات ين (62.10 مليون دولار)، مضيفة أن نحو 4.5 مليار ين هي أصول لعملائها.