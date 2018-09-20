وقال ماكرون أمام الصحفيين: "نحن اليوم أمام ساعة الحقيقة بشأن بريكست"، وفق ما نقلت فرانس برس.



وأضاف: "يجب أن نستخدم الأسابيع المقبلة لكي نحرز تقدما"، مشيرا إلى أنه يتوقع "اقتراحات بريطانية جديدة في أكتوبر".



وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، قد اعتبر في وقت سابق الخميس، أن اقتراح رئيسة الوزراء البريطانية حول إطار التعاون الاقتصادي المستقبلي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد بريكست "لن ينجح".